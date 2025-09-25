  • Спортс
  • Экс-судья Фернандес о Коке, схватившем вратаря «Райо» за шею: «Баталья упал, чтобы попытаться получить ее, но это не красная карточка»
5

Экс-судья Фернандес о Коке, схватившем вратаря «Райо» за шею: «Баталья упал, чтобы попытаться получить ее, но это не красная карточка»

Экс-судья Павел Фернандес не считает поведение Коке достаточным для удаления.

«Атлетико» дома победил «Райо Вальекано» (3:2) в 6-м туре Ла Лиги.

На 50-й минуте Маркос Льоренте упал в штрафной площади гостей после контакта с Пепом Чаваррией. Главный арбитр матча Алехандро Эрнандес Эрнандес не зафиксировал нарушения правил.

После этого эпизода между футболистами команд произошла стычка, в ходе которой Коке схватил за шею Аугусто Баталью, и вратарь «Райо» упал на газон. За это полузащитник «Атлетико» получил желтую карточку.

«Честно говоря, я думаю, что это просто истерика со стороны игрока «Атлетико Мадрид», но это не красная карточка.

Баталья упал, чтобы попытаться получить красную карточку», – написал бывший арбитр Фернандес в своем аккаунте в X.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Павла Фернандеса
logoРайо Вальекано
logoЛа Лига
logoАтлетико
logoсудьи
logoАугусто Баталья
Алехандро Эрнандес Эрнандес
logoКоке
Павел Фернандес
