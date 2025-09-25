У «Атлетико» 2 победы в 7 матчах сезона. Дальше – «Реал»

«Атлетико» одержал вторую победу в нынешнем сезоне.

Сегодня команда Диего Симеоне обыграла «Райо Вальекано » (3:2) в 6-м туре Ла Лиги благодаря хет-трику Хулиана Альвареса.

Всего у «Атлетико» 2 победы, 3 ничьих и 2 поражения в семи матчах сезона во всех турнирах. До сегодняшнего матча «Атлетико» в текущем сезоне удалось обыграть лишь «Вильярреал» (2:0) в 4-м туре Ла Лиги.

В 7-м туре «Атлетико » сыграет с «Реалом ». Игра пройдет в субботу, 27 сентября.