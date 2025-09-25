У «Атлетико» 2 победы в 7 матчах сезона. Дальше – «Реал»
«Атлетико» одержал вторую победу в нынешнем сезоне.
Сегодня команда Диего Симеоне обыграла «Райо Вальекано» (3:2) в 6-м туре Ла Лиги благодаря хет-трику Хулиана Альвареса.
Всего у «Атлетико» 2 победы, 3 ничьих и 2 поражения в семи матчах сезона во всех турнирах. До сегодняшнего матча «Атлетико» в текущем сезоне удалось обыграть лишь «Вильярреал» (2:0) в 4-м туре Ла Лиги.
В 7-м туре «Атлетико» сыграет с «Реалом». Игра пройдет в субботу, 27 сентября.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?61925 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости