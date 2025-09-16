Мартинелли забил «Атлетику» спустя 36 секунд после выхода на замену

Габриэл Мартинелли забил «Атлетику» менее чем через минуту после выхода на поле.

«Арсенал» играет с «Атлетиком » на выезде в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0, второй тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Мартинелли вступил в игру на 71-й минуте, заменив Эберечи Эзе . Спустя 36 секунд после выхода на поле защитник «Арсенала » открыл счет в матче. Голевую передачу отдал Леандро Троссард.