Мартинелли забил «Атлетику» спустя 36 секунд после выхода на замену
Габриэл Мартинелли забил «Атлетику» менее чем через минуту после выхода на поле.
«Арсенал» играет с «Атлетиком» на выезде в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0, второй тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Мартинелли вступил в игру на 71-й минуте, заменив Эберечи Эзе. Спустя 36 секунд после выхода на поле защитник «Арсенала» открыл счет в матче. Голевую передачу отдал Леандро Троссард.
«Бавария» против «Челси». Кто победит?918 голосов
Бавария
Будет ничья
Челси
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости