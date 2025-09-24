«Зенит» встретится с «Оренбургом». Петербуржцы, ждем всех на домашнем матче против оренбуржцев!
В десятом туре Мир РПЛ «Зенит» сыграет с «Оренбургом».
Матч пройдет в субботу, 27 сентября, в 19:30 на стадионе «Газпром Арена».
«Зенит» после девяти туров идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата, обладая 16-ю очками. Оренбуржцы же расположились на 13-й строчке, набрав семь очков.
Перед началом игры на главной сцене стадиона выступит со своими хитами популярная российская группа «Градусы». Сине-бело-голубые, приходите поддержать команду на стадионе!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
