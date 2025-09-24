  • Спортс
«Зенит» встретится с «Оренбургом». Петербуржцы, ждем всех на домашнем матче против оренбуржцев!

В десятом туре Мир РПЛ «Зенит» сыграет с «Оренбургом».

Матч пройдет в субботу, 27 сентября, в 19:30 на стадионе «Газпром Арена».

«Зенит» после девяти туров идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата, обладая 16-ю очками. Оренбуржцы же расположились на 13-й строчке, набрав семь очков.

Перед началом игры на главной сцене стадиона выступит со своими хитами популярная российская группа «Градусы». Сине-бело-голубые, приходите поддержать команду на стадионе!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.

