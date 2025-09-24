«Локомотив» принимает «Рубин». Приходите поддержать железнодорожников на «РЖД Арене»!
«Локомотив» встретится с «Рубином» в десятом туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в субботу, 27 сентября, в 16:30 на стадионе «РЖД Арена».
Красно-зеленые по итогам девяти туров чемпионата расположились на четвертом месте в турнирной таблице, обладая 17-ю очками. Казанцы же находятся на седьмой строчке, имея 15 очков в активе. «Локомотиву» нужна ваша поддержка в домашней игре против «Рубина»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
