«Локомотив» принимает «Рубин». Приходите поддержать железнодорожников на «РЖД Арене»!

«Локомотив» встретится с «Рубином» в десятом туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в субботу, 27 сентября, в 16:30 на стадионе «РЖД Арена».

Красно-зеленые по итогам девяти туров чемпионата расположились на четвертом месте в турнирной таблице, обладая 17-ю очками. Казанцы же находятся на седьмой строчке, имея 15 очков в активе. «Локомотиву» нужна ваша поддержка в домашней игре против «Рубина»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .