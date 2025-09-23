  • Спортс
  • Энцо Мареска: «Если «Ливерпуль» продолжит в том же духе, догнать его будет невозможно. Клуб прекрасно работает с прошлого года и явно хочет снова побороться за победу в АПЛ и ЛЧ»
Энцо Мареска: «Если «Ливерпуль» продолжит в том же духе, догнать его будет невозможно. Клуб прекрасно работает с прошлого года и явно хочет снова побороться за победу в АПЛ и ЛЧ»

Энцо Мареска опасается, что «Ливерпуль» защитит чемпионский титул.

«Если он продолжит в том же духе, догнать его будет невозможно, и не только нам, а всем клубам.

Клуб прекрасно работает с прошлого сезона, и подписание таких футболистов показывает намерение снова побороться за победу в АПЛ и Лиге чемпионов. Это достаточно очевидно», – отметил главный тренер «Челси».

«Ливерпуль» оторвался от «Арсенала» и «Тоттенхэма» на 5 очков после 5 туров АПЛ, от «Челси» – на 7, от «Ман Сити» – на 8

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoЭнцо Мареска
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
