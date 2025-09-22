Мареска о Палмере: «Коул приложил огромные усилия, чтобы сыграть с «МЮ» – он не был готов на сто процентов. Об операции при мне не говорили»
Энцо Мареска рассказал о состоянии Коула Палмера.
Полузащитник «Челси» начал матч с «МЮ» в 5-м туре АПЛ (1:2) в стартовом составе, но покинул поле уже на 21-й минуте и сразу направился в подтрибунное помещение.
«При мне медперсонал не говорил об операции. Не знаю, произойдет ли это в ближайшие дни или недели, но, честно говоря, мне так не кажется.
Он [Палмер] приложил огромные усилия, чтобы попытаться сыграть в субботу. Он прошел тест, все было в порядке, но не на сто процентов. Но он хотел сыграть, чтобы помочь товарищам по команде в таком матче.
К сожалению, он почувствовал боль, поэтому мы решили его заменить. День за днем, неделя за неделей, игра за игрой – посмотрим, как обстоят дела, а затем решим, что делать», – сказал главный тренер «Челси».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
