Ла Лига пожаловалась на скандирования болельщиков «Барсы» в адрес «Хетафе» и фаната, выбежавшего на поле с флагом Палестины
Ла Лига пожаловалась на инциденты в матче «Барселоны» с «Хетафе».
Матч 5-го тура Ла Лиги в воскресенье завершился победой каталонцев со счетом 3:0.
По итогам встречи Ла Лига направила жалобу в Комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) и в Комиссию по борьбе с насилием. В письме лига сообщила о четырех эпизодах неправомерного поведения болельщиков.
Трижды в течение матча – на 44-й, 68-й и 82-й минутах – некоторые болельщики «Барселоны» скандировали «Tonto, tonto!» («дураки, тупицы» – Спортс’‘) в адрес тренера и игроков «Хетафе».
Кроме того, на 61-й минуте матча на поле появился болельщик с флагом Палестины, спрыгнувший с трибуны. Момент был показан в трансляции матча, а также отражен в отчете судьи.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
