Оуэн о «Ливерпуле»: «Их атака может стать самой мощной в мире – у них множество вариантов. Сейчас так много матчей, ротации, что каждый играет ключевую роль»

Майкл Оуэн назвал атаку «Ливерпуля» одной из самых мощных в мире.

«Эта атака может стать самой мощной в мировом футболе. Сейчас все не так, как раньше, когда у вас были только определенные игроки на определенных позициях. Сейчас так много матчей и ротации, что каждый играет ключевую роль. У «Ливерпуля» множество вариантов в атаке, но так должно быть в каждом топ-клубе, который хочет конкурировать во всех турнирах.

Все не смогут играть в каждом матче – будет много игр, будут травмы, потери формы. Будет интересно, когда все будут в форме перед важным матчем – кого Арне Слот выберет для стартового состава? Но этим проблемам, позавидовал бы любой тренер», – сказал бывший игрок «Ливерпуля ».