Вратарь «Баварии» Урбиг получил травму приводящей мышцы бедра на тренировке
«Бавария» сообщила о травме Йонаса Урбига.
22-летний голкипер получил повреждение приводящей мышцы бедра во время тренировки. Сроки восстановления футболиста не уточняются.
В нынешнем сезоне Урбиг провел за «Баварию» один матч в Кубке Германии. В сезоне-2024/25 вратарь отыграл 8 матчей в Бундеслиге.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Баварии»
