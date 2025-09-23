Вратарь «Баварии» Урбиг получил травму приводящей мышцы бедра на тренировке

«Бавария» сообщила о травме Йонаса Урбига.

22-летний голкипер получил повреждение приводящей мышцы бедра во время тренировки. Сроки восстановления футболиста не уточняются.

В нынешнем сезоне Урбиг провел за «Баварию» один матч в Кубке Германии. В сезоне-2024/25 вратарь отыграл 8 матчей в Бундеслиге.