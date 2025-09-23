  • Спортс
  Экс-хавбек сборной Англии Дайер о пересадке печени: «Меня бы не было в живых без донора, я буду вечно благодарен ему. Из-за болезни я временами выглядел как Барт Симпсон»
3

Экс-хавбек сборной Англии Дайер о пересадке печени: «Меня бы не было в живых без донора, я буду вечно благодарен ему. Из-за болезни я временами выглядел как Барт Симпсон»

Кирон Дайер призвал людей становиться донорами органов.

В 2019 году у бывшего полузащитника «Ипсвича», «Ньюкасла» и сборной Англии диагностировали первичный склерозирующий холангит. Это хроническое заболевание печени, характеризующееся воспалением и рубцеванием желчных протоков. Болезнь вызывает пожелтение глаз и кожи.

В 2023-м футболист перенес операцию по трансплантации печени.

«Меня бы не было в живых без донора, поэтому я всегда буду бесконечно благодарен; это вопрос жизни и смерти.

У меня было очень редкое заболевание, временами я выглядел как Барт Симпсон, и это было очень тяжело. Но когда дело доходит до критических состояний, NHS (Национальная служба здравоохранения Великобритании – Спортс’‘) работает просто фантастически», – сказал Дайер. 

46-летний Дайер признался, что мог оказаться в числе людей, не дождавшихся трансплантации, поскольку семья его донора изначально была против того, чтобы он отдавал свои органы.

«Они случайно посмотрели телепередачу, где речь шла о донорстве, и мой донор сказал: «Когда меня не станет, они могут забрать все мои органы». Так что без этого разговора меня, возможно, уже не было бы в живых. Вот почему так важно поднимать осведомленность об этом», – заявил Дайер

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
