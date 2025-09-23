Каманцев о дисквалификации Станковича: «Мы всегда призываем судей к уважению, от тренеров ожидаем того же. Нужно быть сдержаннее и уважать работу коллег»

Павел Каманцев прокомментировал дисквалификацию Деяна Станковича.

КДК РФС ранее дисквалифицировал главного тренера «Спартака » на месяц во всех турнирах под эгидой РФС за нецензурную брань в адрес арбитра матча против «Динамо».

– Как вы оцените поведение Деяна Станковича в матче против «Динамо»?

– Ему оценку дал КДК. Мое личное мнение такое, что нужно быть сдержаннее и уважать работу коллег. Мы работу коллег всегда уважаем, как бы они себя ни вели в технической и прочих зонах.

Да, иногда арбитры дают желтые, красные карточки, но мы их всегда призываем к уважению. От тренеров, понимая их сложность профессии, тоже ожидаем уважения, – сказал председатель судейского комитета и ЭСК РФС.