  • Сорокин про 0:5 c «Реалом»: «Начало «Кайрата» было хорошим – многих это удивило, нужно так действовать весь матч. Результат показал, что у команд разные весовые категории»
3

Егор Сорокин высказался о матче против «Реала».

«Кайрат» проиграл «Реалу» (0:5) в игре группового этапа Лиги чемпионов.

«Нашей задачей было не нервничать с первых минут, чтобы сразу показали, что мы можем играть в футбол, можем оказать достойный уровень сопротивления.

Заводить в какие-то рамки соперника, играя даже против такого гранда, как «Реал». Но нужно так действовать на протяжении всего матча, а не только 20 минут. Начало и в правду было хорошим, многих это удивило, кто смотрел матч на стадионе или по телевизору.

Я в принципе всю игру помню. Таким знаковым моментом был наш розыгрыш, когда мы сразу могли забить. На первой секунде, возможно, был бы самый быстрый гол в Лиге чемпионов.

Что касается самой игры, то, может, какие-то моменты в плане командных действий, как можно было сыграть в разных ситуациях лучше, чтобы предотвратить ошибки.

Также и с моментами, чтобы использовать их и показать максимум, чтобы это принесло нам какой-то положительный результат.

Игра сложилась непросто, результат как бы показал, что у команд разные весовые категории, но мы старались отдаваться полностью, потому что много людей смотрело и переживало.

Всем нам хотелось проявить себя с лучшей стороны», – защитник «Кайрата» Егор Сорокин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
