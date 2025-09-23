«Астон Вилла» вместо Мончи назначит бывшего спортивного директора «Сосьедада» Олабе
Бывший директор «Реал Сосьедад» Олабе сменит Мончи в «Астон Вилле».
Ранее стало известно, что Мончи покинет пост президента по футбольным операциям «Астон Виллы», в которой он работал с лета 2023 года. У клуба 4 ничьих и 2 поражения в 6 матчах сезона.
По данным Фабрицио Романо, клуб из Бирмингема назначит на этот пост бывшего спортивного директора «Сосьедада» Роберто Олабе Арансабаля. Стороны достигли соглашения.
Как сообщает GiveMeSport, назначение будет завершено в ближайшие 48 часов.
Олабе работал в «Реал Сосьедад» с 2018 года. В июне 57-летний менеджер покинул клуб.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
