«Астон Вилла» вместо Мончи назначит бывшего спортивного директора «Сосьедада» Олабе

Бывший директор «Реал Сосьедад» Олабе сменит Мончи в «Астон Вилле».

Ранее стало известно , что Мончи покинет пост президента по футбольным операциям «Астон Виллы », в которой он работал с лета 2023 года. У клуба 4 ничьих и 2 поражения в 6 матчах сезона.

По данным Фабрицио Романо , клуб из Бирмингема назначит на этот пост бывшего спортивного директора «Сосьедада» Роберто Олабе Арансабаля. Стороны достигли соглашения.

Как сообщает GiveMeSport, назначение будет завершено в ближайшие 48 часов.

Олабе работал в «Реал Сосьедад » с 2018 года. В июне 57-летний менеджер покинул клуб.