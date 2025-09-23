Мончи покинет пост президента по футбольным операциям «Астон Виллы». У клуба 4 ничьих и 2 поражения в 6 матчах сезона

Мончи уходит из «Астон Виллы».

Президент английского клуба по футбольным операциям покидает свой пост, сообщил The Athletic.

На старте нынешнего сезона клуб из Бирмингема не выиграл ни одного из шесть сыгранных матчей с учетом АПЛ и Кубка английской лиги – 4 ничьих и 2 поражения.

Мончи присоединился к «Астон Вилле » в июле 2023 года. До этого функционер работал в «Севилье» и «Роме».