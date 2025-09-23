  • Спортс
Колыванов о Станковиче: «Уже достал всех спорами – в каждом моменте начинает ругаться. Это влияет на «Спартак». Деян истерит, команда заводится»

Игорь Колыванов высказался о дисквалификации Деяна Станковича.

КДК РФС ранее дисквалифицировал главного тренера «Спартака» на месяц во всех турнирах под эгидой РФС за нецензурную брань в адрес арбитра матча против «Динамо».

«Мне вообще по барабану, хоть на месяц. Он уже достал всех своими спорами.

Каждый момент начинает дискутировать и ругаться.

Конечно, это влияет на команду, он истерит, команда заводится», – сказал бывший футболист сборной России Игорь Колыванов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
