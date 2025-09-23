Жорже Мендеш: «Ямаль выиграет много «Золотых мячей»

Жорже Мендеш предрек множество «Золотых мячей» для Ламина Ямаля.

Вингер «Барселоны» стал вторым в голосовании на приз лучшему футболисту по итогам прошлого сезона. Награду получил вингер «ПСЖ» Усман Дембеле.

«Ламин выиграет много «Золотых мячей», – заявил после церемонии Жорже Мендеш, представитель Ламина Ямаля.