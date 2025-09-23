Жорже Мендеш: «Ямаль выиграет много «Золотых мячей»
Жорже Мендеш предрек множество «Золотых мячей» для Ламина Ямаля.
Вингер «Барселоны» стал вторым в голосовании на приз лучшему футболисту по итогам прошлого сезона. Награду получил вингер «ПСЖ» Усман Дембеле.
«Ламин выиграет много «Золотых мячей», – заявил после церемонии Жорже Мендеш, представитель Ламина Ямаля.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?38642 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: El Chiringuito TV
