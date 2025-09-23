  • Спортс
  Глава РПЛ Алаев встретился с Дегтяревым: «Создание благоприятной среды для роста талантов – общий приоритет. Мы все хотим, чтобы сильных российских футболистов было еще больше»
Глава РПЛ Алаев встретился с Дегтяревым: «Создание благоприятной среды для роста талантов – общий приоритет. Мы все хотим, чтобы сильных российских футболистов было еще больше»

Александр Алаев подвел итоги встречи с Михаилом Дегтяревым.

«Я рассказал министру о стратегии развития лиги на период 2026-2030 годов, которая была разработана совместно с клубами и в скором времени будет презентована официально. Стратегия предусматривает более 650 проектов, шагов и целевых действий по приоритетным направлениям работы, и мы рады, что в основополагающих сферах развития мы с Министерством спорта и РФС единомышленники.

Лига приближается к новому коммерческому циклу, обсуждает подходы к новым спонсорским контрактам и реализации прав на трансляции. Это очень ответственный период, который венчает весь предыдущий 4-летний цикл. Радует, что по его итогам мы возвращаемся к допандемийным показателям по посещаемости – это важный маркер отношения аудитории к нашему продукту.

Разумеется, отдельно мы с Михаилом Владимировичем обсудили развитие молодых российских игроков. Убежден, что все участники отрасли – лига, клубы, РФС, Минспорта – едины в стремлении к качественному развитию футбола в России и воспитанию ярчайших звезд.

Создание благоприятной среды для роста талантов – наш общий приоритет. Мы все хотим, чтобы сильных российских футболистов было еще больше. Хотим, чтобы они пробивались на лидирующие позиции во всех клубах лиги. Мы в РПЛ внимательно следим за молодыми игроками через индекс «Вклад молодого игрока».

Инструменты развития всегда обсуждаемы. Сегодняшняя встреча, как и будущая встреча с участием руководителей клубов, РПЛ и РФС, как раз пример конструктивного взаимодействия, полезного для выработки важных решений», – отметил глава Премьер-лиги.

Фото: t.me/premierliga

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал РПЛ
logoАлександр Алаев
logoМихаил Дегтярев
logoОрганизация РПЛ
logoРФС
Министерство спорта России
logoпремьер-лига Россия
