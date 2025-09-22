Дегтярев встретился с Алаевым: «Главная тема – развитие РПЛ и привлечение молодых российских игроков. Обсудили посещаемость: впервые лига вернулась к доковидным показателям»

Министр спорта России встретился с президентом РПЛ.

«В Минспорте провел рабочую встречу с президентом Российской Премьер-лиги Александром Алаевым. Главная тема – развитие лиги и привлечение молодых российских игроков.

Обсудили также посещаемость матчей. Впервые лига вернулась к доковидным показателям. С начала сезона матчи РПЛ собрали более миллиона зрителей – это более 20% прибавки к итогам прошлого года. Клубы активно работают с болельщиками, превращают матчи в семейное событие. Рейтинги трансляций подтверждают интерес: отдельные игры РПЛ превосходят по охвату даже популярные международные события.

Важный шаг – впервые РПЛ стала генеральным партнером форума «Россия – спортивная держава», который проводится Минспортом и в этом году пройдет в Самаре. лига представит там стенд рядом с павильоном Минспорта и презентует стратегию развития на 2026-2030 годы, разработанную совместно с клубами и согласованную с нами и РФС.

Впереди нас ждет плодотворное сотрудничество 🤝», – написал Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

Фото: https://t.me/Degtyarev_Info/