Дембеле выиграл «Золотой мяч» в своей первой номинации – первым после Веа в 1995-м

Впервые за 30 лет «Золотой мяч» выиграл футболист, номинированный впервые.

В 2025 году лучшим футболистом мира по версии France Football стал Усман Дембеле .

Вингер «ПСЖ » и сборной Франции впервые вошел в число претендентов на награду. До Дембеле последним игроком, выигравшим «Золотой мяч » в своей первой номинации, был Джордж Веа , получивший приз в 1995 году.