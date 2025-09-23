22

Дембеле выиграл «Золотой мяч» в своей первой номинации – первым после Веа в 1995-м

Впервые за 30 лет «Золотой мяч» выиграл футболист, номинированный впервые.

В 2025 году лучшим футболистом мира по версии France Football стал Усман Дембеле.

Вингер «ПСЖ» и сборной Франции впервые вошел в число претендентов на награду. До Дембеле последним игроком, выигравшим «Золотой мяч» в своей первой номинации, был Джордж Веа, получивший приз в 1995 году.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Stats du Foot
