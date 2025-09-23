Игроки из Бундеслиги не получают «Золотой мяч» после 1996 года
Представители Бундеслиги почти 30 лет не выигрывали «Золотой мяч».
В 2025 году обладателем приза стал Усман Дембеле из «ПСЖ».
Последние три года футболисты из чемпионата Германии не попадают даже в топ-3 в голосовании, а победителей нет с 1996 года, когда награду вручили Маттиасу Заммеру из «Боруссии» Дортмунд. Всего в немецком чемпионате было шесть «Золотых мячей».
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?37016 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
