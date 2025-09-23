24

Игроки из Бундеслиги не получают «Золотой мяч» после 1996 года

Представители Бундеслиги почти 30 лет не выигрывали «Золотой мяч».

В 2025 году обладателем приза стал Усман Дембеле из «ПСЖ».

Последние три года футболисты из чемпионата Германии не попадают даже в топ-3 в голосовании, а победителей нет с 1996 года, когда награду вручили Маттиасу Заммеру из «Боруссии» Дортмунд. Всего в немецком чемпионате было шесть «Золотых мячей».

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?37016 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
logoЗолотой мяч
logoБоруссия Дортмунд
logoбундеслига Германия
logoМаттиас Заммер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Лапорта о 2-м месте Ямаля в голосовании «Золотого мяча»: «Оно даст Ламину мотивацию на ближайшие годы. Я уверен, что он выиграет»
724 минуты назад
Лишь Дембеле и Месси получали «Золотой мяч» в год требла. Лионель делал это дважды
1030 минут назад
Отец Ямаля после церемонии «Золотого мяча»: «Следующий год – наш»
1435 минут назад
Кейн 13–й, Левандовски 17–й. А между ними 18 человек. Только не в списке ЗМ, а в «Комбо»
36 минут назадТесты и игры
Аль-Хелайфи о «Золотом мяче» Дембеле: «Исторический день для «ПСЖ». Это коллективная победа – такова наша философия»
443 минуты назад
Дембеле – один из 10 футболистов, выигрывавших «Золотой мяч», Лигу чемпионов и чемпионат мира
1444 минуты назад
Дембеле после завоевания «Золотого мяча»: «Я не хотел плакать, но не получилось сдержать слезы. Это нахлынуло, когда я начал рассказывать о своей семье»
856 минут назад
Защитники не выигрывают «Золотой мяч» после 2006 года, вратари – после 1963-го
1856 минут назад
Де Дзерби про 1:0: «ПСЖ» олицетворяет власть, мне это не нравится. Хотел приехать в «Марсель» в том числе из-за желания обыграть их»
3сегодня, 21:33
«Наполи» лидирует в Серии А с 12 очками после 4 туров. «Ювентус» отстает на 2 балла, «Милан» и «Рома» – на 3, «Интер» – на 6
6сегодня, 21:21
Ко всем новостям
Последние новости
Эриксен о высказываниях экс-игроков «МЮ»: «Чем больше предвзятости и негатива, тем сложнее команде. Видно, насколько большой этот клуб и насколько сильно люди хотят иметь к нему отношение»
4 минуты назад
Мостовой про «Золотой мяч»: «Все претенденты даже не близки к Месси и Роналду. Думал, что будет выбор между Дембеле и Рафиньей, бразилец выдал сумасшедший сезон»
419 минут назад
Дуэ – 2-й в голосовании за лучшего молодого игрока года по версии France Football, Невеш – 3-й, Йылдыз – 5-й, Хейсен – 6-й, Кубарси – 7-й
26 минут назад
Мбаппе вошел в топ-10 «Золотого мяча» в 8-й раз подряд – это рекорд среди французов. Форвард «Реала» обошел Платини и Анри
343 минуты назад
Мбаппе – выигравшему «Золотой мяч» Дембеле: «Ты заслуживаешь тысячу ❤❤❤»
22сегодня, 21:28
18-летний Ямаль – самый молодой футболист, входивший в топ-3 «Золотого мяча»
25сегодня, 21:16
Дембеле выиграл «Золотой мяч» в своей первой номинации – первым после Веа в 1995-м
22сегодня, 21:03
Фонд Энрике Xana Foundation получил трофей Сократеса от France Football. Организация помогает детям с онкологией
1сегодня, 20:48
«Наполи» обыграл «Пизу» – 3:2. Лукка, Спинаццола и Гилмор забили
8сегодня, 20:45
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/16 финала. «Аль-Хилаль» Малкома одолел «Аль-Адалу», «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Иттихад» Бензема проведут матчи во вторник
2сегодня, 20:32