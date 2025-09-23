Дембеле – 6-й французский футболист, выигравший «Золотой мяч»
Усман Дембеле стал 6-м игроком из Франции, выигравшим «Золотой мяч».
Вингер «ПСЖ» получил приз лучшему футболисту года по версии France Football.
Дембеле стал 6-м французским футболистом, завоевавшим эту награду. Ранее это удавалось Раймону Копа, Мишелю Платини (трижды), Жан-Пьеру Папену, Зинедину Зидану и Кариму Бензема.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?36901 голос
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
