Дембеле – 6-й французский футболист, выигравший «Золотой мяч»

Усман Дембеле стал 6-м игроком из Франции, выигравшим «Золотой мяч».

Вингер «ПСЖ » получил приз лучшему футболисту года по версии France Football.

Дембеле стал 6-м французским футболистом, завоевавшим эту награду. Ранее это удавалось Раймону Копа , Мишелю Платини (трижды), Жан-Пьеру Папену, Зинедину Зидану и Кариму Бензема .