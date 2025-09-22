Аль-Хелайфи посетит церемонию «Золотого мяча». «ПСЖ» играет с «Марселем» сегодня вечером
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи посетит церемонию «Золотого мяча».
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет сегодня в Париже и начнется в 22:00 по московскому времени. В это же время будет сыгран выездной матч «ПСЖ» против «Марселя» в 5-м туре Лиги 1, не состоявшийся в воскресенье из-за неблагоприятных погодных условий. Встреча начнется в 21:00.
Ранее стало известно, что на церемонии точно будут присутствовать Усман Дембеле, Дезире Дуэ и Жоау Невеш.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
