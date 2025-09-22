  • Спортс
3

Аль-Хелайфи посетит церемонию «Золотого мяча». «ПСЖ» играет с «Марселем» сегодня вечером

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи посетит церемонию «Золотого мяча».

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет сегодня в Париже и начнется в 22:00 по московскому времени. В это же время будет сыгран выездной матч «ПСЖ» против «Марселя» в 5-м туре Лиги 1, не состоявшийся в воскресенье из-за неблагоприятных погодных условий. Встреча начнется в 21:00.

Ранее стало известно, что на церемонии точно будут присутствовать Усман Дембеле, Дезире Дуэ и Жоау Невеш.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoлига 1 Франция
logoЗолотой мяч
logoПСЖ
Фабрицио Романо
logoНассер Аль-Хелайфи
