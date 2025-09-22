«Марсель» угрожал LFP судом в случае переноса матча с «ПСЖ» на другую дату. Парижане не хотели играть в понедельник из-за церемонии «Золотого мяча» (L’Equipe)

«Марсель» угрожал подать в суд в случае переноса матча с «ПСЖ» на другую дату.

Встреча 5-го тура Лиги 1 на «Велодроме», перенесенная на сегодня из-за неблагоприятных погодных условий, начнется в 21:00 по московскому времени. Также сегодня вечером в Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча».

Сообщалось, что «ПСЖ» предлагал провести игру днем или перенести ее на другой день, но «Марсель» категорически отказался от обоих вариантов.

По информации L’Equipe, руководство «Марселя» угрожало подать в суд на Профессиональную футбольную лигу Франции (LFP) в случае переноса матча. В этом случае у клуба были бы хорошие шансы выиграть дело, поскольку, согласно регламенту, не доигранный или не состоявшийся из-за погодных условий матч должен быть сыгран на следующий день. При этом LFP хотела избежать ситуации, когда два важных события во французском футболе проходят одновременно.

Отмечается, что «Марсель» мог бы подать апелляцию в Комитет по проведению соревнований LFP или в Национальный олимпийский и спортивный комитет Франции (CNOSF).