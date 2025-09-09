«Кокорин – топ-игрок и все еще может выступать на уровне РПЛ, даже в топ-клубе». Хавбек «Ариса» Абдуллахи о форварде
Александр Кокорин все еще может играть в РПЛ, считает Оде Абдуллахи из «Ариса».
«Кокорин – топ-игрок, очень хороший футболист, у него большой опыт. Конечно, Кокорин все еще может выступать на уровне РПЛ – думаю, даже в топ-клубе», – сказал полузащитник «Ариса» Оде Абдуллахи, выступающий на правах аренды за белорусский клуб «МЛ Витебск».
Со статистикой Кокорина, выступающего за «Арис», можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
