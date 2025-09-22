Лионель Верде: «В России очень безопасно, по Москве можно спокойно передвигаться и ни о чем не переживать. В Аргентине такого нет»
Лионель Верде сравнил уровень безопасности в России и Аргентине.
«В России очень безопасно! Вот что меня действительно удивило в вашей стране. По Москве можно спокойно передвигаться и ни о чем не переживать. И это то, чего нет в Аргентине. Лично со мной на родине неприятностей не происходило, но вот у мамы бывали проблемы. Пару раз у нее просто вырывали телефон и убегали!
Сейчас в Аргентине на улицах стало намного больше полицейских машин, но на все сто они свою работу все равно не выполняют», – сказал полузащитник ЦСКА.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
