«Бельтран уже отказал российским клубам – «Зениту», ЦСКА, «Спартаку». Аргентинец склоняется к переходу в «Ривер Плейт». Журналист Франки о форварде

Лукас Бельтран отказался переходить в Россию.

Об этом рассказал журналист Tuttosport Массимо Франки. Ранее сообщалось, что интерес к нападающему «Фиорентины» проявляют «Спартак», «Зенит» и ЦСКА.

«Лукас уже отказал российским клубам – «Зениту », ЦСКА, «Спартаку » а также «Фламенго ». На данный момент аргентинский футболист склоняется к переходу в «Ривер Плейт », – сказал Франки.

