«Бельтран уже отказал российским клубам – «Зениту», ЦСКА, «Спартаку». Аргентинец склоняется к переходу в «Ривер Плейт». Журналист Франки о форварде
Лукас Бельтран отказался переходить в Россию.
Об этом рассказал журналист Tuttosport Массимо Франки. Ранее сообщалось, что интерес к нападающему «Фиорентины» проявляют «Спартак», «Зенит» и ЦСКА.
«Лукас уже отказал российским клубам – «Зениту», ЦСКА, «Спартаку» а также «Фламенго». На данный момент аргентинский футболист склоняется к переходу в «Ривер Плейт», – сказал Франки.
ЦСКА и «Зенит» хотят подписать Бельтрана, сообщили в «Фиорентине»: «Значительные предложения. Игроку предстоит принять решение»
А что теперь делать со Станковичем?21014 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости