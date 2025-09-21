Президент «Хетафе»: «RFEF пригрозила снятием очков, когда мы отказались отпустить Лисо на ЧМ U20 – мы уступили, так как не хотели проблем. Не понимаю этого»

Глава «Хетафе» заявил об угрозах RFEF из-за отказа отпускать игрока на ЧМ U20.

Президент клуба Анхель Торрес заявил, что клуб столкнулся с проблемами из-за нежелания отпускать нападающего Адриана Лисо в сборную Испании U20 на чемпионат мира, который пройдет с 27 сентября по 19 октября.

«Я не понимаю этого. Есть такие команды, как «Реал Мадрид Кастилья », которые потеряют по пять игроков стартового состава, и я не знаю, как ФИФА и УЕФА допускают такие вещи.

Мы отказались отпустить Лисо, и в ответ федерация пригрозила наказать нас снятием очков. И поскольку я не хотел новых неприятностей и проблем, мы неохотно уступили. Я рад за каждого игрока «Хетафе », который отправляется в сборную, но не сейчас, а во время пауз», – сказал Торрес в интервью DAZN.