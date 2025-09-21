У «Зенита» 1 удар в створ и 0,06 xG в 1-м тайме игры с «Краснодаром»

«Краснодар» чаще «Зенита» бил по воротам в 1-м тайме матча 9-го тура Мир РПЛ.

Команды Мурада Мусаева и Сергея Семака встречаются на «Ozon Арене», счет после первой половины не открыт.

До перерыва хозяева нанесли 7 ударов (в створ – 2) и владели мячом 53% времени. Показатель ожидаемых голов – 0,82.

Гости пробили всего два раза, только один из ударов был точным, xG – 0,06.

