У «Зенита» 1 удар в створ и 0,06 xG в 1-м тайме игры с «Краснодаром»
«Краснодар» чаще «Зенита» бил по воротам в 1-м тайме матча 9-го тура Мир РПЛ.
Команды Мурада Мусаева и Сергея Семака встречаются на «Ozon Арене», счет после первой половины не открыт.
До перерыва хозяева нанесли 7 ударов (в створ – 2) и владели мячом 53% времени. Показатель ожидаемых голов – 0,82.
Гости пробили всего два раза, только один из ударов был точным, xG – 0,06.
