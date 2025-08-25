  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бонифасе после проваленного медосмотра в «Милане»: «Вокруг одни клоуны. Говорят о несерьезном отношении, но меня хочет «Милан». Получается, я бы играл на Юпитере, если бы был серьезным»
8

Бонифасе после проваленного медосмотра в «Милане»: «Вокруг одни клоуны. Говорят о несерьезном отношении, но меня хочет «Милан». Получается, я бы играл на Юпитере, если бы был серьезным»

Виктор Бонифасе назвал клоунами тех, кто обвинил его в несерьезном отношении.

Ранее сообщалось, что «Милан» решил отказаться от подписания форварда «Байера» после медосмотра. 

«Повсюду говорят, что Бонифасе несерьезно относится к делу. Я играю за клуб уровня «Байера», меня хочет такой клуб, как «Милан». И все равно говорят, что я несерьезен. Получается, если бы я был серьезным, то играл бы за клуб на Юпитере.

Вокруг одни клоуны. Если я несерьезен и нахожусь на таком уровне, позвольте мне остаться таким, какой я есть», – написал в сторис Бонифасе

Увольнять ли Семака?41733 голоса
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Виктора Бонифасе
logoВиктор Бонифасе
logoМилан
logoсерия А Италия
logoБайер
logoбундеслига Германия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Хейлунд близок к переходу в «Наполи». Форварда «МЮ» планируют арендовать с правом выкупа, которое может стать обязательством
1026 минут назад
Депутат Журова о словах Клаудиньо: «Можно не давать теперь гражданство РФ иностранным спортсменам. Откуда мы узнаем заранее, как человек поступит? Может, он только ради выгоды»
3129 минут назад
«Ньюкасл» примет «Ливерпуль», а вы можете получить бонус до 100 000 рублей от БЕТСИТИ!
28 минут назадРеклама
«Арсенал» сделает предложение по Инкапиэ. «Тоттенхэм» также хочет подписать защитника «Байера»
2035 минут назад
Хавбек «Ростова» Жбанов про переход в «Реал» или «Барсу»: «Не особо люблю, мне больше «Ман Сити» нравится. Такую задачу ставлю»
2351 минуту назад
Дзюба о трансферах «Спартака»: «Взяли бы меня, если бы хотели на что-то претендовать. Берут человека за 20 млн евро, один выходит на 90-й, второй вообще не выходит – это загадка»
85сегодня, 09:26
Олусегун не перешел в «Ахмат» по религиозным причинам: «Я из христианской семьи и не смог бы жить в мусульманском Грозном. Выбрал «Пари НН» с точки зрения адаптации»
50сегодня, 09:22
Депутат Свищев о Клаудиньо: «Он заявляет, что не поддерживает Россию, осуждает СВО. У нас все перед законом равны. Я дал задание подготовить запрос в правоохранительные органы»
101сегодня, 09:19
Сака может пропустить до месяца из-за травмы бедра. Участие Эдегора в матче с «Ливерпулем» под вопросом (BBC)
19сегодня, 09:09
У Головина нет передач под удар в 5 последних матчах за «Монако» – его антирекордная серия во Франции. Голевых передач нет с марта 2024-го
14сегодня, 08:52
Ко всем новостям
Последние новости
Матч «Балтика» – ЦСКА обслужит Танашев, игру «Спартака» и «Пари НН» – Зияков, «Зенита» и «Оренбурга» – Цыганок
2 минуты назад
Невилл о Бруну и инциденте с пенальти: «Он позволил этому повлиять на него, не скрывал своих чувств. Судья сбил его ритм – он все еще разговаривал с ним, выходя на 2-й тайм»
7 минут назад
«Интер» отдал Аслани «Торино» в аренду с правом выкупа
13 минут назадФото
«Кристал Пэлас» обратился к «Атлетико» по поводу аренды Галлахера
14 минут назад
Гендиректор «Акрона» о словах Дзюбы про слабый состав: «Не совсем корректная оценка – футболисты бьются, набирают очки. Мы не самый богатый клуб, с этим связана задержка по трансферам»
428 минут назад
КДК рассмотрит удаления Садулаева и Касинтуры в матче с «Оренбургом», игроки приглашены на заседание. «Ахмат» накажут за неподобающее поведение
136 минут назад
Солари об игроках «Спартака»: «Мы верим в Станковича. Нам нравится с ним работать»
336 минут назад
Маслов не перейдет в «Динамо» Махачкала, сообщил Газизов: «Мы не договорились по контракту, не будем подписывать»
645 минут назад
Джанашия о Батракове: «Переходить в европейский чемпионат пока не нужно. Ему не хватает силы и физики, там чуть другой футбол. Я не хочу, чтобы Алексей сидел на скамейке»
453 минуты назад
Защитник «Пари НН» Пигас: «Можем обыграть «Спартак» за счет надежной игры в обороне и смелой – в атаке. Настраиваемся только на победу»
1053 минуты назад