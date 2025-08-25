Бонифасе после проваленного медосмотра в «Милане»: «Вокруг одни клоуны. Говорят о несерьезном отношении, но меня хочет «Милан». Получается, я бы играл на Юпитере, если бы был серьезным»

Виктор Бонифасе назвал клоунами тех, кто обвинил его в несерьезном отношении.

Ранее сообщалось, что «Милан» решил отказаться от подписания форварда «Байера» после медосмотра.

«Повсюду говорят, что Бонифасе несерьезно относится к делу. Я играю за клуб уровня «Байера », меня хочет такой клуб, как «Милан ». И все равно говорят, что я несерьезен. Получается, если бы я был серьезным, то играл бы за клуб на Юпитере.

Вокруг одни клоуны. Если я несерьезен и нахожусь на таком уровне, позвольте мне остаться таким, какой я есть», – написал в сторис Бонифасе .