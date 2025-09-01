«Байер» отдал Бонифасе «Вердеру» в аренду на сезон
Виктор Бонифасе перешел из «Байера» в «Вердер».
Клуб из Бремена объявил о подписании 24-летнего нападающего на правах аренды до конца сезона. По информации Фабрицио Романо, «Вердер» покроет часть зарплаты игрока.
Ранее от подписания нигерийского игрока отказался «Милан» – у Бонифасе были выявлены проблемы со здоровьем при медосмотре.
В прошлом сезоне Бундеслиги форвард провел 19 матчей и забил 8 голов. Его статистика – здесь.
Фото: https://www.werder.de/
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Вердера»
