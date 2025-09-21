Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого примет «Чэнду», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире
«Шанхай Шэньхуа» сыграет дома с «Чэнду Жунчэн» в 25-м туре Суперлиги Китая.
Начало игры в 15:00 по московскому времени, Спортс’’ покажет матч в прямом эфире, прокомментируют Вадим Лукомский и Иван Зуенко.
После 11 туров «Шанхай» идет третьим в Суперлиге Китая, «Чэнду» возглавляет таблицу.
Суперлига. 25 тур
21 сентября 12:00, Shanghai Stadium
Не начался
