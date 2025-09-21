Месси возглавил гонку бомбардиров МЛС – 22 гола в 22 матчах
Форвард «Интер Майами» Лионель Месси сделал дубль и ассист в матче с «Ди Си Юнайтед» (3:2).
38-летний игрок сборной Аргентины забил 22-й гол в текущем чемпионате МЛС и вышел на первое место в гонке бомбардиров, опередив нападающего «Нэшвилла» Сэма Серриджа, на счету которого 21 мяч в 31 игре. Месси провел 22 матча.
У Месси 2+1 в матче с «Ди Си Юнайтед». Форвард забил 30 голов и сделал 13 ассистов за «Интер Майами» в 37 играх сезона
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
