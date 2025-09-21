Премьер Армении о патриотических названиях: «Предлагаю задать себе вопрос: почему «Милан» – суперклуб, а «Алашкерт» – нет? Потому что психология во всем, особенно в спорте, очень важна»

Никол Пашинян предложил армянам спросить у себя, почему «Алашкерт» не суперклуб.

«Почему супермаркет в Армении должен называться «Ван», «Алашкерт», «Адана»?

На чем основана наша модель патриотизма? Давайте посмотрим, когда были написаны все эти [патриотические] книги, романы, пьесы. Они были написаны при Сталине, Хрущеве, Брежневе, в условиях советского Главлита. Почему Главлит разрешил все это публиковать? Он знал, что мы патриоты, но ему было важно не допустить этого патриотизма, не допустить его какой-либо связи с реальной Арменией, чтобы у народов Армянской ССР возникли такие противоречия друг с другом, которые были бы строго управляемы центральной властью.

Поэтому предлагаю задать себе вопрос: почему «Милан» – суперклуб, а «Алашкерт» – к сожалению, нет? Потому, что психология во всем, особенно в спорте, очень важна.

Я не предлагаю переименовывать команды – у клубов есть владельцы, им решать», – сказал премьер-министр Армении.

