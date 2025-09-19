Слот об «Эвертоне»: «Когда Жота скончался, они приехали на «Энфилд» – я оценил это. У них хорошая команда – есть игрок, стоивший 100 млн фунтов»

Арне Слот поделился мнением о предстоящем дерби с «Эвертоном».

Матч 5-го тура АПЛ пройдет 20 сентября на домашнем стадионе «Ливерпуля ».

«Когда мы играли с ними в прошлом сезоне, у них был очень неплохой отрезок.

Сейчас они сделали несколько хороших приобретений. Один из них, конечно же, арендованный футболист, ранее стоивший 100 миллионов фунтов – Джек Грилиш . Он отлично играет.

Это хорошая команда, и у нас дерби, но я хочу подчеркнуть: я оценил, как они поступили, приехав на «Энфилд», когда скончался Диогу Жота .

Они выразили уважение, что приятно видеть в такие моменты. Соперничество между нами сохраняется, но есть и уважение к обеим командам.

Каждый матч на «Энфилде » особенный, но дерби – нечто еще более особенное», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот .

