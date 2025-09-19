Слот об «Эвертоне»: «Когда Жота скончался, они приехали на «Энфилд» – я оценил это. У них хорошая команда – есть игрок, стоивший 100 млн фунтов»
Матч 5-го тура АПЛ пройдет 20 сентября на домашнем стадионе «Ливерпуля».
«Когда мы играли с ними в прошлом сезоне, у них был очень неплохой отрезок.
Сейчас они сделали несколько хороших приобретений. Один из них, конечно же, арендованный футболист, ранее стоивший 100 миллионов фунтов – Джек Грилиш. Он отлично играет.
Это хорошая команда, и у нас дерби, но я хочу подчеркнуть: я оценил, как они поступили, приехав на «Энфилд», когда скончался Диогу Жота.
Они выразили уважение, что приятно видеть в такие моменты. Соперничество между нами сохраняется, но есть и уважение к обеим командам.
Каждый матч на «Энфилде» особенный, но дерби – нечто еще более особенное», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот.
