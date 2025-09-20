Первая лига. «Факел» в гостях у «Енисея», «Урал» против «Ротора», «Спартак» Кострома сыграет с «Чайкой»
В Первой лиге пройдут матчи 11-го тура.
В субботу «Факел» проведет гостевой матч с «Енисеем», «Урал» будет противостоять «Ротору», «Спартак» Кострома сыграет с «Чайкой» на выезде.
В воскресенье тур завершится матчем «СКА Хабаровск» – «Черноморец».
PARI Первая лига
11-й тур
Не начался
Не начался
Не начался
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
