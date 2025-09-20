  • Спортс
  Первая лига. «Факел» в гостях у «Енисея», «Урал» против «Ротора», «Спартак» Кострома сыграет с «Чайкой»
Первая лига. «Факел» в гостях у «Енисея», «Урал» против «Ротора», «Спартак» Кострома сыграет с «Чайкой»

В Первой лиге пройдут матчи 11-го тура.

В субботу «Факел» проведет гостевой матч с «Енисеем», «Урал» будет противостоять «Ротору», «Спартак» Кострома сыграет с «Чайкой» на выезде. 

В воскресенье тур завершится матчем «СКА Хабаровск» – «Черноморец». 

PARI Первая лига

11-й тур

Первая лига. 11 тур
20 сентября 06:45,
Енисей
Не начался
Факел
Первая лига. 11 тур
20 сентября 09:00,
Урал
Не начался
Ротор
Первая лига. 11 тур
20 сентября 12:00,
Челябинск
Не начался
Родина
Первая лига. 11 тур
20 сентября 13:00,
Сокол
Не начался
Торпедо
Первая лига. 11 тур
20 сентября 13:00,
Волга Ульяновск
Не начался
Нефтехимик
Первая лига. 11 тур
20 сентября 14:00,
КАМАЗ
Не начался
Шинник
Первая лига. 11 тур
20 сентября 14:00,
Арсенал Тула
Не начался
Уфа
Первая лига. 11 тур
20 сентября 14:00,
Чайка
Не начался
Спартак Кострома
Первая лига. 11 тур
21 сентября 05:00,
СКА Хабаровск
Не начался
Черноморец

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

