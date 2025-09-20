Первая лига. «Факел» в гостях у «Енисея», «Урал» против «Ротора», «Спартак» Кострома сыграет с «Чайкой»

В Первой лиге пройдут матчи 11-го тура.

В субботу «Факел » проведет гостевой матч с «Енисеем », «Урал » будет противостоять «Ротору », «Спартак » Кострома сыграет с «Чайкой» на выезде.

В воскресенье тур завершится матчем «СКА Хабаровск» – «Черноморец».

PARI Первая лига

11-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

