  • Месси, Лаутаро, Альварес, Де Поль, Паредес, Мастантуоно, Симеоне – в предварительной заявке сборной Аргентины на матчи с Венесуэлой и Эквадором
Сборная Аргентины представила предварительный состав на сентябрьские матчи.

В сентябре команда Лионеля Скалони сыграет против Венесуэлы и Эквадора в рамках отбора на ЧМ-2026.

В список из 32 игроков вошли:

Вратари: Эмилиано МартинесАстон Вилла»), Херонимо Рульи («Марсель»), Вальтер Бенитес (ПСВ).

Защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Хуан ФойтВильярреал»), Кристиан РомероТоттенхэм»), Леонардо Балерди («Марсель»), Николас ОтамендиБенфика»), Гонсало Монтьель, Маркос Акунья (оба – «Ривер Плейт»), Факундо МединаЛанс»), Николас ТальяфикоЛион»), Хулио Солер («Борнмут»), Факундо Медина («Марсель»).

ПолузащитникиАлексис Мак АллистерЛиверпуль»), Алан ВарелаПорту»), Леандро ПаредесБока Хуниорс»), Клаудио ЭчеверриМанчестер Сити»), Франко МастантуоноРеал»), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Родриго Де Поль («Интер Майами»), Тьяго Альмада («Атлетико»), Джовани Ло ЧельсоБетис»), Нико ПасКомо»), Валентин КарбониДженоа»).

Нападающие: Лионель Месси («Интер Майами»), Хулиан Альварес («Атлетико»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Николас ГонсалесЮвентус»), Джулиано СимеонеАтлетико»), Анхель КорреаТигрес»), Флако Лопес («Пальмейрас»).

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер сборной Аргентины
