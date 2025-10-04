Бонни набрал 4 (1+3) очка в первом матче за «Интер» в Серии А в стартовом составе – против «Кремонезе». Это второй случай для клуба за 20 сезонов

Анж-Йоан Бонни набрал 4 очка, впервые выйдя в старте «Интера» в Серии А.

Нападающий «нерадзурри» забил один гол и отдал три голевые передачи в матче 6-го тура Серии А против «Кремонезе » (4:1).

За последние 20 сезонов чемпионата Италии среди игроков «Интера », выходивших в стартовом составе впервые в рамках этого турнира, только Пабло Освальдо в 2014 году принял участие в четырех голах команды.

Бонни перешел в «Интер» из «Пармы» прошлым летом. Его статистика – здесь .