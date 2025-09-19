Посол Аргентины в РФ: «Месси – лучший футболист в истории. Я его большой фанат, слежу за Лео последние 20 лет»
Посол Аргентины в РФ назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.
«Я видел информацию о возможном последнем матче Месси за сборную Аргентины на родине. Он также не сказал, сыграет ли на чемпионате мира.
Я являюсь большим фанатом Месси, слежу за ним всю карьеру, последние 20 лет, для меня он является лучшим футболистом в истории», – сказал Энрике Игнасио Феррер Виейра.
Посол Аргентины о матче с Россией: «Если Месси приедет, то почему бы и нет. Нужно определить время и место для начала»
