Черданцев о «Краснодаре»: «Мусаев второй сезон работает на очень высоком уровне. Никто не говорит, что ему надо дать время из-за новых игроков – это не мешает добиваться результата»

Георгий Черданцев заявил, что «Краснодар» работает успешнее всех в новом сезоне.

Команда Мурада Мусаева набрала 19 очков и лидирует в Мир РПЛ после восьми туров. В прошлом сезоне «быки» впервые стали чемпионами России.

«Краснодар» – единственная команда из претендентов на чемпионство, которая не потеряла очки после паузы на сборные. В претенденты на чемпионство мы относим и «Спартак », и «Динамо », хотя они не в тройке. Как мы знаем, результаты и турнирная таблица [даже] в декабре ничего не решает. У нас были случаи, что и десять очков отыгрывали. Сейчас никого из чемпионской гонки исключать неправильно, за зиму может произойти все что угодно.

У «Краснодара » не играл Кордоба , уезжали футболисты, но несмотря на это команда все равно дает результат. Здесь надо отдать должное Мусаеву и тренерскому штабу, который второй сезон проводит на очень высоком уровне. Хотя все понимают, что сезон после чемпионства еще сложнее.

То, что «Краснодар» не везде показывает качество, на данный момент не самое главное. Плюс, они достаточно безболезненно проходят структурную перестройку, добавляют игроков в состав, которые органично вписываются. Никто не говорит про то, что Мусаеву надо дать время, потому что у него новые игроки. Это не мешает играть в хороший футбол и добиваться результата», – сказал комментатор «Матч ТВ» Черданцев.