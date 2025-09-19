Дмитрий Тарасов: «Хочу, чтобы все спортсмены хорошо зарабатывали. Это большой труд. Есть стереотип, что если люди бегают по полю, то они ничего не делают»

Дмитрий Тарасов поделился мнением о зарплатах спортсменов.

– Обсуждался потолок зарплат в футболе. Как вы считаете, нужен ли он или нет необходимости?

– Я скажу за весь спорт: хочу, чтобы все спортсмены зарабатывали хорошие, большие деньги, потому что это большой труд. У многих есть стереотип, что если люди бегают по полю, то они ничего не делают, несправедливо много зарабатывают.

Я считаю, что труд всех спортсменов должен оплачиваться. Не только в футболе, – сказал бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов .

