  Дмитрий Тарасов: «Хочу, чтобы все спортсмены хорошо зарабатывали. Это большой труд. Есть стереотип, что если люди бегают по полю, то они ничего не делают»
Дмитрий Тарасов: «Хочу, чтобы все спортсмены хорошо зарабатывали. Это большой труд. Есть стереотип, что если люди бегают по полю, то они ничего не делают»

Дмитрий Тарасов поделился мнением о зарплатах спортсменов.

– Обсуждался потолок зарплат в футболе. Как вы считаете, нужен ли он или нет необходимости?

– Я скажу за весь спорт: хочу, чтобы все спортсмены зарабатывали хорошие, большие деньги, потому что это большой труд. У многих есть стереотип, что если люди бегают по полю, то они ничего не делают, несправедливо много зарабатывают.

Я считаю, что труд всех спортсменов должен оплачиваться. Не только в футболе, – сказал бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов.

Александр Гришин: «Согласен с Дегтяревым – нужно вводить новый лимит и потолок зарплат. Футболисты получают по 2 млн, а за границей зарабатывали бы максимум 500 тысяч»

