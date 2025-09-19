  • Спортс
  Тренер «Спортинга» о 4:1: «Дали «Кайрату» поверить в себя, но потом были 15 минут в нашем стиле – интенсивно и боевито»
Тренер «Спортинга» оценил победу над «Кайратом» (4:1) в 1-м туре Лиги чемпионов.

«Три очка в игре, которая могла стать сложной. Противник мотивирован в этом турнире, а мы были несколько пассивны в игре, отпустили ее, что могло создать опасность. Не забив, мы почувствовали беспокойство. 

Во втором тайме начали очень плохо, дали сопернику поверить в себя, но потом были пятнадцать минут в стиле «Спортинга»: интенсивно, боевито, хорошие решения. В последние десять минут снова стали пассивными и пропустили гол.

Мы находимся на той стадии турнира, где важнее не голы, а победа. Потом будет сложнее. Команды нижней части таблицы могут удивить, у всех есть качество. Хорошо победить 4:1, но 4:0 было бы лучше. Но главное – то, что мы выиграли», — сказал Руй Боржеш.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sports.kz
