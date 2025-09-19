Гвардиола о 2:0 с «Наполи»: «Восхищаюсь итальянскими командами, они невероятны в обороне. Подходим к матчу с «Арсеналом» в хорошем настроении»

Пеп Гвардиола остался доволен игрой «Манчестер Сити» в матче с «Наполи».

В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов «горожане» победили со счетом 2:0, играя в большинстве с 21-й минуты.

– Отличное начало сезона в Лиге чемпионов.

– Да. Мы провели много времени в большинстве. Итальянские команды невероятны [в обороне]. Я множество раз встречался с ними в Лиге чемпионов. Их стойкость, сосредоточенность... Я ими восхищаюсь.

Я очень доволен. Это была тяжелая неделя, и в воскресенье нам предстоит невероятно сложный матч [против «Арсенала»], но мы подходим к нему с хорошим настроением, – сказал главный тренер «Манчестер Сити » в интервью TNT Sports.