Ди Лоренцо получил красную в 1-м тайме матча с «Ман Сити». Капитан «Наполи» сбил Холанда возле штрафной
«Наполи» остался в меньшинстве в матче с «Манчестер Сити».
Английская команда принимает итальянцев в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов (0:0, первый тайм).
На 19-й минуте капитан гостей Джованни Ди Лоренцо сбил в подкате нападающего хозяев Эрлинга Холанда у линии штрафной площади. Главный арбитр встречи Феликс Цвайер показал защитнику прямую красную карточку, посмотрев повтор эпизода на мониторе.
Фото: кадр из трансляции
