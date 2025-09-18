  • Спортс
  Ди Лоренцо получил красную в 1-м тайме матча с «Ман Сити». Капитан «Наполи» сбил Холанда возле штрафной
«Наполи» остался в меньшинстве в матче с «Манчестер Сити».

Английская команда принимает итальянцев в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов (0:0, первый тайм). 

На 19-й минуте капитан гостей Джованни Ди Лоренцо сбил в подкате нападающего хозяев Эрлинга Холанда у линии штрафной площади. Главный арбитр встречи Феликс Цвайер показал защитнику прямую красную карточку, посмотрев повтор эпизода на мониторе. 

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Фото: кадр из трансляции

