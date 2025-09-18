PFA и «Челси» обсуждают ситуацию Стерлинга и Дисаси, отстраненных от работы с командой. Профсоюз хочет обеспечить игрокам оптимальные условия для тренировок

Профсоюз футболистов Англии обеспокоен положением двух футболистов «Челси».

Как сообщает BBC, Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) ведет переговоры с «Челси » по поводу Рахима Стерлинга и Акселя Диcаси. Футболисты тренируются отдельно от команды, так как не входят в планы главного тренера Энцо Марески .

PFA хочет обеспечить Стерлингу и Дисаси оптимальные условия для тренировок, несмотря на отстранение от работы с командой. Ожидается, что футболисты вряд ли сыграют за основную команду до начала зимнего трансферного окна.

Также PFA стремится обеспечить осведомленность клубов о правилах ФИФА в отношении отстранения игроков от работы с командой. Согласно им, игрок вправе расторгнуть контракт по «уважительной причине» в обстоятельствах, которые могут быть расценены как «оскорбительное поведение» со стороны клуба.

