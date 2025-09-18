У ЦСКА 3 матча без побед подряд. Дальше – «Сочи» в РПЛ

ЦСКА не побеждает на протяжении трех матчей.

Армейцы уступили «Балтике» (1:1, 9:10 по пенальти) в 4-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

До этого команда Фабио Челестини проиграла «Ростову» (0:1) и сыграла вничью с «Краснодаром» (1:1) в чемпионате России.

22 сентября ЦСКА встретится на выезде с «Сочи» в 9-м туре Мир РПЛ.