Гол «Балтики» в ворота ЦСКА на 75-й минуте отменили с ВАР – из-за фола Беликова в начале атаки. Талалаев саркастически поаплодировал судье и получил желтую карточку

Гол «Балтики» в ворота ЦСКА отменили после проверки ВАР.

Команды играют на «ВЭБ Арене» в 4-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России.

На 75-й минуте при счете 1:0 в пользу ЦСКА полузащитник «Балтики» Стефан Ковач забил головой на добивании после удара Сергея Пряхина .

Арбитр Владислав Целовальников отменил гол после просмотра видеоповтора, так как Иван Беликов нарушил правила в начальной стадии голевой атаки.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев саркастически поаплодировал решению судьи, за что получил желтую карточку.

Скриншот: трансляция «Матч ТВ»