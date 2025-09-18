Журналист Риоло после дубля Тюрама «Аяксу»: «Я больше никогда не буду критиковать Маркуса, на нем держится «Интер». Раньше это были он и Лаутаро, но сейчас это Тюрам и остальные»

Даниэль Риоло заявил, что больше не будет критиковать Маркуса Тюрама.

Форвард «Интера » сделал дубль в матче с «Аяксом » (2:0) в 1-м туре Лиги чемпионов. В Серии А на счету француза 3 гола и 1 ассист в трех матчах.

«Это игрок, на котором сейчас держится команда Я больше никогда не буду критиковать Маркуса Тюрама. Он не относится к типажу игроков, которыми я восхищаюсь, но, тем не менее, я считаю, что у него выдающийся менталитет. Он прогрессирует во всех аспектах.

У нас сложилось слишком усредненное представление о нем из-за того, что он делает в сборной Франции на позиции, которая ему не свойственна.

В «Интере» долгое время это были Лаутаро [Мартинес] и Маркус Тюрам, но сейчас это Маркус Тюрам и остальные», – заявил журналист Даниэль Риоло в After Foot.