14

Гендиректор «Шахтера» о допинге Мудрика: «Эта ситуация влияет на имидж Украины и нашего футбола – поэтому мы должны помочь ему, если есть возможность»

Гендиректор «Шахтера» высказался о ситуации с допингом Михаила Мудрика.

Вингер «Челси» и сборной Украины временно отстранен от футбола из-за положительного теста на допинг. Сообщалось, что у Мудрика обнаружили мельдоний после игры за национальную команду в ноябре – с тех пор он не выходит на поле.

«Время от времени я разговаривал с Мудриком по телефону, и мы даже встречались пару раз в Лондоне. Мы поддерживаем контакт, потому что он воспитанник нашей академии и высококлассный игрок.

Наши отношения всегда были хорошими, и я чувствовал, что важно поддержать его морально в этот период», – сказал Сергей Палкин.

Генеральный директор украинского клуба добавил, что «понятия не имеет», почему допинг-тест дал положительный результат. 

«Основываясь на имеющейся у меня информации, я просто не могу понять, какие обстоятельства привели к этому. Я связался с УАФ. Я попросил их поддержать Мудрика и потребовал, чтобы юристы, занимающиеся этим делом, отреагировали ответственно и без промедления. Эта ситуация влияет на имидж Украины и украинского футбола в целом. Вот почему, если есть хоть какая-то возможность помочь ему, мы должны это сделать.

Я не знаю, откуда взялась эта информация [о возможном подаче иска к УАФ]. Это чушь. Эта идея не имеет под собой никаких оснований. Я по-прежнему надеюсь, что этот процесс с Мудриком разрешится как можно быстрее, и что он вернется на поле, чтобы продолжить свою карьеру», – заявил Палкин.

Директор «Шахтера» Срна о возможной потере бонусов от «Челси» на фоне допинга Мудрика: «Не думаем о деньгах, мы говорим о человеке. Он на 100% невиновен и докажет это»

