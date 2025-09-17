  • Спортс
  • Директор «Шахтера» Срна о возможной потере бонусов от «Челси» на фоне допинга Мудрика: «Не думаем о деньгах, мы говорим о человеке. Он на 100% невиновен и докажет это»
Директор «Шахтера» Срна о возможной потере бонусов от «Челси» на фоне допинга Мудрика: «Не думаем о деньгах, мы говорим о человеке. Он на 100% невиновен и докажет это»

Дарио Срна прокомментировал ситуацию с Михаилом Мудриком.

Ранее сообщалось, что отстраненный за нарушение антидопинговых правил вингер «Челси» контактировал с мельдонием в сборной Украины. В УАФ заявили, что «ни один сотрудник ассоциации, тренер или врач не вовлечен в это». 

В «Шахтере», за который выступал Мудрик до перехода в «Челси», опровергли слухи о возможной подаче иска в суд на УАФ из-за потенциально упущенной прибыли в виде 30 миллионов евро бонусов, которые были согласованы при трансфере игрока в лондонский клуб.

«Когда мы говорим о Мудрике, мы не думаем о деньгах, мы говорим о человеке. Нам очень жаль его. Мы знаем, что он на 100% невиновен – он это докажет.

Мы поддерживаем его как нашего бывшего игрока, как человека и как друга. Мы не считаем, что деньги важны», – сказал спортивный директор клуба Дарио Срна в интервью BBC Sport.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
деньги
